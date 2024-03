Città

SARONNO – “Il sindaco Augusto Airoldi naturalmente non ha studiato urbanistica e snocciola dati e giudizi pensando che la sua parola sia sufficiente a dissipare qualsiasi dubbio che possa avere un saronnese”

Inizia così l’intervento dell’ex consigliere comunale Roberto Strada che analizza punto per punto la presentazione del primo cittadino Airoldi del progetto di riqualificazione dell’area tra via Marconi e via Piave fatta ieri, mercoledì 19 marzo, con una conferenza stampa.

“Veniamo al dunque: che il progetto sia, in termini di volumetrie e metrature, corrispondente al Pgt, nessuno lo ha mai messo in dubbio, tanto che basta la delibera di giunta.

Che il progetto a differenza del precedente abbia più superficie libera e a verde non è poi così vero, il progetto “monetizza” 2150 mq, che la proprietà può disporre per ampliare la superficie di parcheggi dell’area commerciale e per poter distribuire meglio nell’area i tre palazzoni (nel progetto sospeso erano due i palazzoni previsti)”.

Strada passa poi al tema oneri: “L’interesse pubblico del progetto poi (per cui l’azzeramento degli oneri previsti, quindi uno sconto a scomputo opere di circa 900.000 euro), prefigura un nuovo parcheggio in via Monte Grappa, la cessione di aree al Palaexbo (che diventerebbero quindi aree in uso alla Saronno Servizi, non ai cittadini) e – capolavoro di altruismo comunale – la sistemazione e l’ampliamento dei parcheggi del Palaexbo”.

Dura la sua analisi: “Proprio quest’ultimo intervento è un immenso regalo alla proprietà, che non potendo, come ipotizzato dalla precedente giunta, usufruire di una permuta di terreni tra privato e Comune, trova la soluzione di far fare il nuovo accesso al supermercato a scomputo oneri. Praticamente l’accesso al supermercato lo pagano tutti i saronnesi, la proprietà quindi ringrazia e Airoldi, come nel suo stile, minimizza l’impatto del nuovo supermercato in via Piave raccontandoci che l’incremento di auto sarà di 3/4 in più all’ora. Numeri da immediato fallimento di qualsiasi attività di vendita”. Ma non solo Strada conclude dicendosi pronto ad una confronto, anche pubblico, sull’argomento.

