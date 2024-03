Solaro

SOLARO – Sono 200 i punti luce sostituiti sul territorio comunale di Solaro nel primo mese di attività del nuovo piano di completo rinnovamento dell’illuminazione pubblica. Il progetto è partito il 20 febbraio e l’obiettivo è una definitiva riqualificazione energetica, che comprenda l’adeguamento tecnologico e normativo degli impianti, la fornitura di energia, la conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e la realizzazione e gestione di infrastrutture finalizzate all’erogazione di servizi di Smart City.

Il progetto sarà approfondito durante tutto l’anno e, oltre alla messa a norma ed all’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica esistenti, prevede anche la realizzazione di una serie di interventi denominati Smart City, quali la predisposizione di un sistema di telecontrollo dei quadri elettrici e dei punti luce per l’implementazione dell’illuminazione con sensori di movimento e la realizzazione di attraversamenti pedonali intelligenti.

L’innovazione prevede anche il censimento di tutti i punti luce del territorio e l’inserimento in una nuova App che, scaricata dai cittadini, potrà dare accesso diretto alle segnalazioni di malfunzionamenti per un pronto intervento dell’azienda di gestione degli impianti.

Nel primo mese di operatività i lavori hanno toccato le vie: Dante, Boccaccio, Dei Mestieri, Dei Tigli, Del Commercio, Del Mercato, Della Tecnica, Delle Professioni, Delle Vigne, Dell’Industria, Drizza, Edison, Fornace, Giovanni da Solaro, Giusti, Gorizia, Groane, Isonzo, IV Novembre, Laghetto, Manzoni, Pascoli, Per Cascina Emanuela, Per Limbiate, Piave, Pirandello, Sant’Ambrogio, Sant’Anna, San Giuseppe, Statuto, Tagliamento, Trento, Trieste, Vallone, Volta e 25 Aprile.

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Stiamo seguendo i lavori da vicino perché sappiamo quanto sia importante un paese illuminato, per la socialità e per la sicurezza. Ci sono voluti anni per poter concretizzare questo progetto, oltre che un importante dispendio di tempo e risorse, e ora vederlo in piena evoluzione sicuramente ci inorgoglisce.

Abbiamo dato la priorità al Villaggio Brollo ed al quartiere Sant’Anna in vista degli eventi di maggio, ma ribadiamo ancora una volta che tutto il territorio sarà interessato dalla sostituzione delle lampade con nuove tecnologie a basso consumo energetico. A seguire forniremo ai cittadini anche i dettagli per segnalare direttamente all’azienda eventuali malfunzionamenti, velocizzando così gli interventi».