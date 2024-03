Cronaca

SARONNO – Sono accorsi i vigili del fuoco oltre al personale della Croce rossa di Misinto e dell’autoinfermieristica di Saronno per aiutare l’operaio 41enne che oggi pomeriggio, mercoledì 27 marzo, è stato vittima di un incidente sul lavoro in un’azienda di via Milano.

Sulla vicenda faranno chiarezza i tecnici dell’Ats Insubria intervenuti sul posto per ricostruire esattamente la dinamica dell’infortunio. La certezza è la ferita alla mano del 41enne colpa da un oggetto pesante di metallo. Ad aiutare l’operaio il proprietario dell’azienda che non ha perso tempo e ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Il personale sanitario ha stabilizzato le condizioni dell’uomo per poco meno di un’ora e intorno alle 15 l’ha trasferito all’ospedale di Garbagnate.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha raccolto le testimonianze dei presenti e effettuato i primi rilievi.

