Cronaca

SARONNO – Punto di riferimento per tanti saronnesi quando si tratta di accessori per la telefonia, e per la riparazione dei telefoni cellulari, il negozio “Gold phone” di piazza Cadorna la scorsa notte è stato preso di mira dai ladri: hanno agito all’1 arrivando sul posto – pare fossero un paio di persone – “armati” di grosso martelli con i quali hanno colpito con grande violenza una delle vetrate antisfondamento. E’ successo tutto in pochi attimi: la vetrina si è abbattuta verso l’interno, loro hanno svuotato alcuni espositori e quindi sono scappati.

Poi l’intervento delle forze dell’ordine, sono in corso adesso le valutazioni dei danni – senz’altro significativi – e si sta anche cercando di capire quanto materiale siano riusciti a portare via.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare e rintracciare gli autori del furto, che segue in episodio analogo avvenuto nei giorni scorsi ai danni di una negozio di parrucchiera in via Mazzini.

27032024