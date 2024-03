iltra2

Tradate – Nella cornice della sala consiliare del Comune di Malnate, sabato 23 marzo, si è svolto un evento di grande rilevanza per gli studenti della classe 3Cs del liceo Curie di Tradate. L’incontro, che ha visto la partecipazione di oltre 60 persone tra il pubblico, ha permesso agli studenti di presentare i risultati di un’attività di monitoraggio civico, nell’ambito del progetto “Clic – Clima e Cittadinanza. Percorsi digitali e di partecipazione per le nuove generazioni in difesa del clima” finanziato dall’Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo e promosso sul territorio dall’associazione Il Sole onlus di Saronno.

L’iniziativa ha coinvolto attivamente gli studenti del Liceo Curie, che si sono dedicati al monitoraggio del progetto Interreg “Ti ciclo via”, che mira allo sviluppo di una pista ciclabile transfrontaliera, collegando Malnate al valico del Gaggiolo. Durante l’incontro, gli

studenti hanno presentato con entusiasmo i risultati del loro lavoro, iniziato a ottobre 2023 e guidato da Greta Bianchi ed Emiliano Cesaretti dell’associazione Il Sole Onlus. Attraverso testi, grafici e video, hanno illustrato le motivazioni, le criticità e i punti di forza del progetto, emersi da incontri con le istituzioni locali, le associazioni del territorio e interviste alla cittadinanza. Tra i presenti, illustri ospiti come la Sindaca Irene Bellifemine, la Vice Sindaca di Varese Ivana Perusin, il Vice Sindaco di Malnate Jacopo Bernard, Francesco Morandi di Legambiente Valceresio, e Fabio Facetti delle Guardie ecologiche volontarie (Gev).

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e confronto tra giovani e adulti sul tema della cittadinanza attiva e della tutela dell’ambiente. Al termine della presentazione, la sindaca ha sottolineato l’importanza di promuovere attività di sensibilizzazione ambientale nelle scuole, mentre la vice sindaca Perusin ha ribadito l’importanza di coinvolgere i giovani utilizzando il loro stesso linguaggio. Legambiente e il Gev hanno invece espresso il loro invito a essere maggiormente coinvolti nei progetti ambientali sin dalle fasi iniziali di progettazione. Un successo che testimonia il valore dell’impegno dei giovani nel promuovere una cultura della sostenibilità e della partecipazione attiva nella difesa del nostro pianeta.

