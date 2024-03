Sport

SARONNO – Turno infrasettimanale di lusso per gli spettatori presenti al PalaRonchi di via Cristoforo Colombo, dove ieri sera è andata in scena la sfida tra le prime due della classe, Robur Saronno e Basket Cecina. L’incontro valevole per il Play-In Gold ha regalato grandi emozioni grazie all’alto livello di gioco che sin da subito è stato espresso da entrambe le formazioni in campo. Nel primo quarto, ritmi veloci e attacchi efficienti accendono sin da subito la serata. Dopo i primi dieci minuti di gioco, il tabellone recita 31-29 per i padroni di casa. Secondo quarto, il Cecina tiene botta ma Saronno è su di giri e sbaglia poco. De Capitani e Quinti guidano la squadra che risponde presente. Si torna negli spogliatoi per l’intervallo con la Robur che accumula un vantaggio di sei punti, 59-53. Si riprende sulla falsa riga della prima metà di partita, un grande Turini prova a scuotere il suo Cecina e riesce a ricucire il gap a suon di triple ( 4/7 dall’arco e 28 punti complessivi per l’ala piccola toscana), ma nel terzo quarto Beretta è letteralmente on fire e risponde ai canestri avversari : nel giro di un minuto spara prima una grande tripla sotto stretta sorveglianza del centro Milojevic e poi realizza altri cinque punti con due belle penetrazioni in dribbling. Pedroni sulla sirena riporta il Cecina a -5, si arriva all’ultimo quarto sul punteggio di 78-73 per i biancoazzurri. Gli ultimi dieci minuti di gioco vedono i ragazzi di coach Biffi lottare con vigore in difesa e ribaltare il campo con svariate soluzioni offensive e diversi giocatori a segno. A cinque dal termine un fade-away di Negri porta i suoi a +8, il Cecina prova a tenere accesa la speranza di rimonta con un paio di buone giocate del playmaker Bruni (oltre che del solito Turini) ma ormai la Robur intravede il traguardo. Il cronometro segna 1:20 dalla fine quando Ugolini, pescato nell’angolo da De Capitani, fa partire il tiro da tre punti. Si muove la retina, fallo e libero supplementare. Grandi applausi del pubblico, libero realizzato e +12 per i padroni di casa. L’incontro si conclude con un pirotecnico 111-97 per la Robur Saronno. Una bella partita come da previsione, giocata bene da entrambe le compagini in campo. MVP di serata è Andrea Quinti : il centro saronnese chiude con una doppia-doppia da 28 punti e 14 rimbalzi, conditi anche da 3 assist e un recupero. In attesa dell’Empolese (domani sera in trasferta contro la 7 Laghi Gazzada), i biancoazzurri conquistano la vetta solitaria della classifica. Prossimo incontro il 7 aprile in casa dell’Etrusca S. Miniato.

Az Robur Saronno : 10 De Capitani, 8 Negri, 9 Quinti, 18 Beretta, 7 Ugolini, 20 Motta, 15 Pellegrini, 12 Nasini, 16 Romanò, 31 Figini, 6 Canton, 99 Mariani. Coach : Renato Biffi.

Swag Basket Cecina : 3 Milojevic, 11 Longo, 24 Dalle Ave, 21 Turini, 15 Bruni, 12 Bruci, 9 Bresinski, 20 Pistillo, 22 Pistolesi, 33 Pedroni, 8 Mazzantini, 13 Carlotti, 0 Parietti. Coach : Andrea Da Prato.