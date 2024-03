Sport

GERENZANO – Una partita fondamentale che corona un campionato perfetto quella disputata alle 20.30 di oggi 28 marzo dalla Gerenzanese nel proprio campo sportivo di Gerenzano contro l’Amor Sportiva in occasione del recupero della ventiquattresima giornata di campionato.

Il primo tempo parte con la grande occasione della Gerenzanese con Geron che si libera in area di rigore e calcia ma l’estremo difensore avversario si fa trovare pronto sulla conclusione. Successivamente si fa vedere l’Amor con una punizione dal limite battuta da Gariboldi ma è brava la barriera avversaria a deviare in angolo. Al 25′ ci riprova la Gerenzanse con Di Lio ma ancora una volta è bravo Chiti a deviare in corner. Il primo tempo si chiude con un gran tiro dal limite di Gorgoglione sul quale ancora una volta Chiti è bravo a bloccare.

Nel secondo tempo i padroni di casa alzano ancor maggiormente il ritmo offensivo mantenendo un pressing alto che permette di creare numerose azioni pericolose che portano al goal firmato da Vergani che successivamente si rivelerà il goal della vittoria che regala tre punti e, dunque, la vittoria del campionato del girone H della seconda categoria di Como e la promozione nella categoria superiore con ben cinque giornate di anticipo.

A festeggiare, oltre lo stadio gremito di tifosi, il presidente Flavio Leardini, il direttore sportivo Guido Gorla, l’allenatore Alessandro Amato, il vicesindaco Emanuele Pini e tutti i giocatori e lo staff della Gerenzanese.

Gerenzanese-Amor sportiva 1-0

GERENZANESE: Arenella, Gambino, Restelli, Boccaletti, Morandi, Mighetti, Geron S., Gorgoglione, Di Lio, Geron M., Vergani. A disposizione Delussu, Borroni, Franchi, Kaseraoui, Ghirimoldi, Rimoldi, Sottura, Castaldo, Coppola. All. Amato.

AMOR SPORTIVA: Chiti, Pustorino, Codari, Pilato, Uboldi, Caldera, Gariboldi, Nigro, Rubino, Banfi, Caso. A disposizione Cannizzaro, Caimi, Vidovic, Muraca, Boschetto, Busnelli, Pogliani, De Micheli, Bracci. All. Boldorini.

