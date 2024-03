ilSaronnese

UBOLDO – Per alleggerire le incombenze della Polizia Locale, il Comune è alla ricerca di “Nonni amici” che aiutino i ragazzi ad attraversare la strada negli orari d’ingresso e di uscita da scuola; nonostante i numerosi appelli però, il comune non riesce a trovare pensionati volontari per assolvere a questo compito.

Questa, ricordano dall’amministrazione è una buona opportunità per avvicinare il mondo dei nonni a quello dei ragazzi, oltre che una buona occasione per far sentire gli anziani ancora “Produttivi.”

