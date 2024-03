Sport

SARONNO – Con le gare di domenica 10 marzo si è conclusa la Quinta Prova Circuito Nazionale Scherma Master di Spada, ultima prova prima del Campionato Italiano di Verona che si terrà nel mese di giugno. Le gare hanno avuto luogo nella sala scherma “Andrea Felli” di Busto Arsizio.

Alle competizioni Master partecipano gli atleti over 24 – 40 – 50 – 60 – 70, divisi in fasce classificate da 0 a 4. Una così ampia declinazione di categorie, che includono schermidori di ogni età, testimonia quanto efficace ed inclusivo sia lo sport della scherma, uno sport rivolto a tutti e per tutti.

Buone notizie giungono proprio da Busto Arsizio per Scherma Saronno, che ha preso parte alla gara di domenica con 3 atleti della categoria 0, 24+. Lupo Maria Albertarelli, Pasquale Megliola e Davide Spinelli si sono distinti partecipandovi in modo impeccabile: per Megliola e Spinelli la gara si è conclusa con gli assalti di dirette, per entrare nei primi 32 classificati. Dopo un girone senza sconfitte, il percorso di Albertarelli è terminato con un meritatissimo quinto posto, sconfitto solo dal casalese Giovanni Buzzi, secondo classificato.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

La settimana precedente, al Palavesuvio di Napoli, ha avuto luogo la Seconda Prova Nazionale Assoluti di Spada e per Scherma Saronno hanno gareggiato Pierluigi Canettoli e Lupo Maria Albertarelli. Canettoli supera brillantemente la fase a gironi, arrendendosi solo a Massone di Bresso nell’incontro per entrare nei primi 128 d’Italia. Albertarelli, di rientro nella categoria regina dopo un anno di stop per motivi di salute, viene eliminato per differenza di stoccate ai gironi, con 2 sconfitte e 4 vittorie. La partecipazione a una gara così prestigiosa è comunque un titolo di merito per gli spadisti saronnesi, che sapranno fare tesoro dell’esperienza sportiva e umana vissuta.

Altre sfide sono toccate agli atleti più giovani il 16 e il 17 marzo. Per gli under 14 impegnati a Lecco nel Campionato Regionale Gpg, Matteo Graziano si è classificato al secondo posto, guadagnando il titolo di vice campione regionale della categoria Allievi e togliendosi la soddisfazione di sconfiggere in semifinale il numero uno del ranking nazionale.

A Catania, per la Seconda Prova Nazionale Under 20, Pierluigi Canettoli centra il difficile obiettivo dei primi 64 classificati e, grazie al 30esimo posto del ranking nazionale, si qualifica per la finale del Campionato Italiano in programma a Genova a fine maggio.

Sicuri che sapranno dare sempre il meglio di loro stessi per tecnica, impegno e correttezza, non resta che augurare loro di raggiungere i futuri obiettivi auspicati.

(foto degli eventi)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti