Cogliate

COGLIATE – Fantastica esperienza per le ragazze della categoria under 14 della Volley People Cogliate, che si sono impegnate in campo nella finale dei play-off con una prova per loro tutta nuova.

Le ragazze della società cogliatese, infatti, hanno dato prova della loro abilità da bordo campo, alla partita di andata della finale di play-off tra Vero Volley Milano e Pinerolo, per cui hanno dato il loro contributo tecnico.

La società, attiva dal 2020, è cresciuta nel tempo fino ad annoverare ottanta ragazze, impegnate dal mini volley alla terza divisione, che dimostrano impegno. Moltissimi i risultati che grazie alla loro passione, riescono a conquistare nei corrispettivi campionati di appartenenza.

(in foto: la squadra di volley people cogliate under 14)

