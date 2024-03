Città

SARONNO – Ambulanza al Parco aironi per un grave malore.

Grande mobilitazione sabato 30 marzo, tra via San Giuseppe e via Verdi per l’investimento di una ciclista. L’impatto è avvenuto intorno alle 10,3o all’intersezione tra le due arterie alle porte della zona a traffico limitato.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Sarà la polizia locale del comando di piazza Repubblica a ricostruire dinamica e responsabilità dell’incidente avvenuto alle 9,30 in via Parini. Prima l’impatto tra due vetture quindi un’auto finita contro il la recinzione che è rimasta danneggiata.

Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stato approvato il nuovo regolamento per il verde cittadino. Un provvedimento a cui l’Amministrazione ha lavorato per oltre un anno e che è stato presentato dall’assessore all’Ambiente Franco Casali.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

31032024