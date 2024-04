Città

SARONNO – Nella giornata di ieri, martedì 2 aprile, sono arrivati a Saronno i ragazzi, giovani talenti della musica, che daranno vita all’European Rotary Youth Orchestra. Del resto, tutto è iniziato proprio nella città degli amaretti 36 anni fa dalla visione, dalla dedizione, dalla passione, per la musica e i giovani talenti del maestro Ernesto Leo.

QUI LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

L’Eryo è un’iniziativa rotariana transnazionale ideata dal direttore saronnese con il Rotary club cittadino. Questo progetto è nato nel 1988 dalla collaborazione di sei Rotary Club: RC Bad-Driburg, (Germania), RC Mantes-La Jolie (Francia), RC Saronno (Italia), RC Harrow (Regno Unito), RC Vilvoorde (Belgio) e RC Palma Almudaina (Spagna).

A Saronno sono arrivati musicisti tra i 16 e 20 anni per l’iniziativa che permette ai partecipanti di mettere in mostra il proprio talento e di crescere come musicisti, ma contribuirà anche a rafforzare i legami culturali tra i giovani artisti europei.

Oggi partono due giorni di intense prove a Villa Gianetti ma non mancheranno momenti per scoprire il territorio e ovviamente il grande concerto con ingresso libero al teatro Giuditta Pasta sabato 6 aprile.

QUI IL COMMENTO DELL’ASSESSORE LAURA SUCCI

