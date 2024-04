Cogliate

COGLIATE – Nel giardini di una villa storica di Cogliate c’erano sei lupi: li aveva portati via il Servizio veterinario di Ats, che ha ora presentato il conto del loro mantenimento al Comune.

La singolare vicenda riguarda Villa Luigia di via Piave, storica dimora locale che assomigli ad un castello: dopo un lungo contenzioso per stabilirne la proprietà. E’ stata venduta all’asta e già ad ottobre erano stati portati via gli animali che vivevano liberi nel grande parco, ovvero 5 dei 6 lupi presenti (esemplari nati dall’incrocio con un cane), mentre uno è stato tenuto dal nuovo proprietario.

Dei cinque recuperati dal Servizio veterinario, uno dei lupi portati al canile è un sorveglianza sanitaria a carico di Ats mentre gli altri quattro sono stati posti a carico del Comune ma il sindaco Andrea Basilico si dice perplesso sulla circostanza che per gli animali, che si trovavano in un giardino privato, debba adesso pagare la comunità cogliatese.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

01042024