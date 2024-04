Città

SARONNO – Arteria chiusa al traffico per i lavori in corso nel cantiere. Lo spiega la nota del Comune condivisa nelle ultime ore sulla pagina Facebook dell’Amministrazione.

Dalle 7.30 alle 18.30 di domani 3 aprile, la via Petrarca sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Piave e via Garcia Lorca a causa del montaggio di una gru necessaria per lavori.

Nella stessa via sarà interdetta la sosta e non verranno effettuate le fermate dell’autobus, che non entrerà nella via, mantenendo quindi soltanto le fermate in via Piave.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti