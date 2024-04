Solaro

SOLARO – Si è svolto lo scorso 18 marzo il campionato nazionale di Disegno Tecnico, che ha coinvolto le classi prime della scuola secondaria di primo grado Luigi Pirandello di Solaro. La manifestazione, ideata da un professore dell’istituto comprensivo Egnazio Danti di Alatri, è giunta alla nona edizione a livello nazionale e viene proposta per il primo anno anche nella provincia di Milano.

La scuola Luigi Pirandello è la scuola polo di queste Olimpiadi: la competizione, completamente gratuita, prevedeva una fase di classe che è stata svolta lo scorso lunedì 18 marzo dalle 14.30 alle 15.30, per cui la referente dell’istituto è stata Veronica Grenati, docente di Tecnologia.

“L’evento – così si legge nella circolare della dirigente scolastica Daniela Dellatomasina – rappresenta un’occasione unica per celebrare e valorizzare l’importanza del disegno a mano nel contesto dell’istruzione tecnica dei nostri giovani studenti. Il disegno tecnico manuale infatti, pur in un mondo sempre più digitale, conserva un valore insostituibile nell’educazione dei nostri ragazzi, perché sviluppa la capacità di osservazione e precisione, offrendo competenze essenziali per esprimere idee e concetti in modo tangibile e visivo, favorisce inoltre lo sviluppo della coordinazione mano-occhio e della mente critica, permettendo di affrontare in modo più approfondito concetti di geometria e spazialità.”