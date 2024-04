Sport

CERRO MAGGIORE – Nel recupero di Promozione ieri sera al centro sportivo di Cerro Maggiore i padroni di casa dell’Aurora Uboldese hanno ospitato l’Ispra in uno scontro da zone alte della classifica. Per Uboldo una vittoria molto importante, è finita 2-0 con un gol per tempo.

La cronaca – Prima emozione al 5’ con Belli dell’Uboldese che tira fuori da buona posizione mentre sull’altro fronte al 22’ occasione per Groppo dell’Ispra che calcia fuori da due passi. Al 31’ tiro da lontano di Figini, palla fuori di poco alla sinistra del portiere di casa. Tartaglione segna al 35’ con una gran girata in area su assist dalla sinistra del bomber dell’Uboldese: 1-0. Al 37’ l’incornata di Valente, palla fuori di poco. Al 41’ Castelnuovo su punizione manda la sfera a sfiorare l’incrocio dei pali.

Nella ripresa al 3’ traversa di Oldrini dell’Ispra, ed al 28’ lo stesso Oldrini sfiora il pari e risponde Guarda alla mezz’ora, un tiro pericoloso ma era in off-side. L’Uboldese la chiude con un tap-in ravvicinato di Guarda, appostato in area, al 36’.

Aurora Uboldese-Ispra 2-0

AURORA UBOLDESE: Pasiani, Dell’Aera, Besati, Bartucci, Volpini, Valente, Tartaglione, Eboa, Guarda, Castelnuovo, Belli. A disposizione Margariti, Lelli L., Maiorano, Gerevini, Sakho, De Rosa, Federico, El Hilali, Laalaoui. All. Crucitti.

ISPRA: Ferloni, Dardha, Corti, Fietta, Brovelli, Figini, Oldrini, Bellacci, Garcia, Broggi, Groppo. A disposizione Oniscodi, Giussani, Golisciano, Surber, Midaglia, Famiglietti, Sottocasa, Tatti, Nalesso. All. Raza.

(foto: una fase del match dalle immagini di paolozerbi.com)

03042024