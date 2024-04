Città

SARONNO – I problemi si sono registrati a macchina di leopardo in tutt’Italia e anche gli utenti saronnesi stanno facendo i conti con i problemi su WhatsApp e Instagram entrambi in down nella serata di oggi mercoledì 3 aprile.

I primi problemi si sono registrati attorno alle 20 quando gli utenti hanno segnalato rallentamenti e malfunzionamenti nella consegna dei messaggi e delle celeberrime viste blu. Difficoltà anche a caricare e vedere le storie e i reel.

La difficoltà di mandare messaggi si è registrata un po’ in tutto il mondo: Adnkronos parla di problemi “dalla Francia alla Germania, dalla Spagna al Brasile, dagli Stati Uniti all’Australia”. Ben presto i disagi si sono estesi anche a Facebook e Messenger.

Attorno alle 20.40 ora italiana, WABetaInfo ha pubblicato un nuovo post: “Sembra che WhatsApp stia ripristinando il servizio di messaggistica. Alcune funzioni come le informazioni sull’ultimo accesso e lo stato online potrebbero non essere ancora disponibili”.