SARONNO – I conducenti delle due vetture che ha urtato e danneggiato sono illesi e quindi ha evitato l’accusa penale di omissione di soccorso ma dovrà rifondere i danni e soprattutto sarà sanzionata per non essersi fermata per lo scambio dei dati.

Protagonista della vicenda una donna che alla guida della propria Mitsubishi Colt è stata al centro di due incidenti intorno al Municipio. E’ successo lo scorso 28 marzo quando intorno alle 15,20 una Porsche, che aveva appena percorso via Cesati, è stata urtata dalla Colt che procedeva in contromano in via Iv novembre. La conducente ingranata la marcia si è però allontanata senza nemmeno accertarsi delle condizione di salute del cerianese 56enne a bordo dell’auto colpita. Pochi minuti dopo un secondo sinistro nella vicina via Milano. Anche qui un’auto urtata e la donna che si dilegua.

La polizia locale che ha rilevato entrambi i sinistri è risalita all’auto e alla conducente che è stata invitata in comando per chiarire la propria posizione e le proprie responsabilità.

(foto archivio)

