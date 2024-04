Solaro

SOLARO – Rachele e Giuseppe Brollo raccontano il Villaggio Brollo. Gli eredi del fondatore del borgo, il commendatore Giuseppe Brollo, arrivato negli anni Quaranta nel mezzo del Parco delle Groane per ritrovare la terra che gli mancava con in mano un progetto tra industria, agricoltura e società che ha dato da lavorare e da vivere a decine di famiglie, presentano l’incontro culturale “Il Villaggio Brollo e la progettazione della Città Satellite”.

L’appuntamento è per venerdì 12 aprile alle 21 al centro civico Casa Brollo di piazza Grandi. Durante la serata a cura della dott ssa Rachele Brollo, con l’intervento dell’architetto Giuseppe Brollo, saranno mostrati documenti e foto inedite dell’archivio personale della famiglia, raccontando storie d’epoca e la vita del Villaggio nei primi anni della nascita e nei successivi della crescita, con l’intento di presentare un argomento d’ambito etnografico e urbanistico di interesse cittadino.

Dice la sindaca di Solaro, Nilde Moretti: “Quando abbiamo incontrato Rachele Brollo abbiamo subito pensato fosse la persona adatta per ripercorrere un pezzo della nostra storia, un pezzo della storia del Villaggio Brollo. Dalla sua fondazione, il Villaggio è sempre stato terra di lavoratori e di idee. Il commendatore Giuseppe Brollo portò le sue dopo i viaggi in Francia e la prima impresa a Milano, mentre tanti immigrati dal Veneto e dal Friuli ci misero l’impegno per realizzarle e la volontà di creare nuove iniziative, alcune delle quali in attività ancora oggi. Casa Brollo rappresenta in pieno lo spirito tramandato in tutti questi anni, uno spirito che rivivremo grazie a fotografie e documenti d’epoca. Nella serata ripercorreremo i passi fondamentali della storia e della gente del Brollo, sarà per molti un tuffo nei ricordi e per altri una piacevole scoperta. Ringrazio Rachele per aver accettato la nostra proposta e la sua famiglia per essersi dimostrata così disponibile. E invito tutti a partecipare, per condividere e ricordare”.

03042024