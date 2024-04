Cronaca

SARONNO – Stava rientrando dal lavoro nell’ora di punta, intorno alle 17, quando le hanno rubato il telefono.

L’evento è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 2 aprile, ad una donna saronnese che, rientrando a casa dal lavoro, si è resa conto di non avere più il telefono aziendale e di essere stata vittima di uno scippo. Lo smartphone in questione è un Samsung A52 nero, che l’azienda della cittadina ha dato in dotazione per eseguire mansioni lavorative. Conteneva, quindi, non solo i dati personali, ma anche importanti dati di lavoro.

Nella serata, poi, il marito della donna, nella speranza che i malviventi si fossero sbarazzati del telefono in giro per la città e che qualche cittadino lo avesse ritrovato, ha scritto un post sul gruppo facebook “Sei di Saronno se” con un appello per ritrovare il telefono e, in caso, contattarne la proprietaria tramite il social.

(foto archivio)

