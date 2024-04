Calcio

UBOLDO – Pareggio ricco di goal ed emozioni quello rimediato nella partita disputata alle 21 di ieri 4 aprile nel centro sportivo parrocchiale di Uboldo tra Pro Juventute e Oratorio Lainate Ragazzi valida per il recupero della 24° giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese.

Ai padroni di casa non bastano le due reti firmate da Panaia e da bomber Colombo per portare a casa i tre punti vista anche un’ottima prestazione della squadra ospite che riesce a pareggiare il big match di alta classifica per 2-2. La Pro Juventute rimedia, dunque, un pareggio a causa del quale non riesce a ridurre la distanza dalla capolista Antoniana lontana ben sei punti a solamente quattro giornate di distanza. Con il pareggio di ieri sera, la squadra di Uboldo resta così al terzo posto della classifica a quota 49 punti mentre l’Oratorio Lainate Ragazzi sale al quinto posto del girone con 47 punti contendendosi l’ultimo posto della zona play-off con i rivali della Lainatese.