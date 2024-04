ilSaronnese

GERENZANO – L’associazione Spazio mondo migranti Gerenzano, in collaborazione con la Cooperativa Scelag, con il patrocinio del Comune di Gerenzano, organizza corsi di italiano gratuiti per migranti.

Partecipare: quando e dove

Il primo appuntamento è fissato sabato 13 aprile alle 9 nella sede della Scelag – sala al primo piano, in via Fagnani 14 a Gerenzano – dove appunto inizieranno i corsi e saranno aperte le iscrizioni per sostegno compiti ai ragazzi. Da giovedì 18 aprile 2024 inizieranno anche i corsi per le donne. Per informazioni è possibile contattare il mumero telefonico 3496712459; oppure tramite Facebook alla pagina Spazio Mondo Migranti Gerenzano. Per gli stranieri che abitano nella zona una opportunità, dunque, di imparare o approfondire la lingua italiana.

(foto archivio: la cooperativa Scelag in via Fagnani, in centro a Gerenzano)

03042024