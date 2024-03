ilSaronnese

GERENZANO – Continua l’iniziativa “Un tè con l’autore” organizzata dalla Cooperativa Scelag e Pro Loco di Gerenzano col patrocinio del Comune di Gerenzano.

Domenica 17 marzo alle 16 a Palazzo Fagnani a Gerenzano, via Fagnani 14, ci sarà lo spettacolo “Alda Merini, Frida Khalo, due donne, due personalità, lo stesso desiderio d’amore” una lettura libera di testi accompagnata da proiezioni di immagini e da musica dal vivo. Un sottile filo conduttore lega le due donne, Alda Merini, poetessa italiana del novecento e Frida Kahlo pittrice e artista messicana, entrambe accomunate dalla ricerca dell’amore, dalla passione per l’arte, sempre in bilico fra la voglia di vivere e la sofferenza più profonda.

Lo spettacolo è stato ideato da Claudia Gaetani ed Ezia Moroni che guideranno il pubblico alla scoperta delle due artiste. Le parole saranno accompagnate da immagini, scelte da Antonella Checchi e da musica dal vivo eseguita da Stefano Berti e Giuseppe Ponzo alla chitarra e Gianluigi Vitali al contrabbasso.

Questa iniziativa è una speciale edizione del progetto “Un tè con l’autore” per festeggiare la Giornata Internazionale della Donna (8 marzo) e della Poesia (21 marzo).

L’iniziativa proseguirà per tutto l’anno, a cadenza mensile, con una breve pausa durante il periodo estivo. Come per la precedente edizione sarà offerto un tè con dei biscotti a tutti i nostri ospiti.

