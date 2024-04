Comasco

COMASCO – Intervento dei vigili del fuoco ieri alle 13.30 in via Dante Alighieri a Fenegrò nel comasco: si era incendiata la lavatrice, in una abitazione privata. L’allarme è stato tempestivo e sul posto sono immediatamente accorsi i pompieri di Appiano Gentile e di Como, è arrivata anche una pattuglia della polizia locale.

Le fiamme sono state spente rapidamente, evitando che uscissero dal locale lavanderia dell’abitazione: in casa c’era una donna, che comunque non è rimasta ferita o intossicata dai fumi e infatti non è stato necessario l’intervento di ambulanza o mezzi di soccorso sanitari.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. Da quantificare anche i danni materiali, senz’altro la lavatrice dovrà essere sostituita.

(foto archivio)

05042024