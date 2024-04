Città

SARONNO – Ancora cattivo odore nella zona sud della città ed ancora una volta a segnalare il problema sono i residenti che hanno contattato il comando di polizia locale. Ieri pomeriggio, tra le 16 e le 18, sono arrivate alla centrale operativa di piazza Repubblica diverse segnalazioni di residenti per la presenza di un odore intenso ed acre nella zona sud della città.

La zona interessata sembra, dalle segnalazioni, essere ancora una volta quella intorno allo scalo ferroviario e del quartiere sportivo soprattutto nella zona a ridosso della Saronno-Monza. E’ la prima volta dopo diverso tempo che il problema si ripresenta. Tra il 2021 e il 2022 si era registrata una vera e propria “molestia olfattiva” così l’aveva definita Arpa che con le amministrazioni di Caronno Pertusella e Saronno aveva seguito l’evolversi della situazione proprio a partire da alcune segnalazioni ed esposti dei residenti. Il problema era stato risolto dopo diversi mesi e quindi la speranza dei residenti è che questo ritorno sia un caso isolato e non un nuovo problema per cui cercare cause e soluzioni.

Del resto sono all’opera su questo fronte i residenti del quartiere Prealpi anche loro alle prese con un cattivo odore, simile a plastica bruciata, che invade strade e case soprattutto al mattino e di cui non si è ancora capita la provenienza.

