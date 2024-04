Città

SARONNO – Tante chiamate alla polizia locale ma anche mail ad Arpa, Ats Insubria e all’Amministrazione comunale chiedendo interventi per risolvere il problema del cattivo odore che torna ad essere un’emergenza.

Sono esasperati i residenti della zona sud di Saronno: chi vive intorno allo scalo ferroviario ma anche tutta la zona del primo tratto di via Piave e parte del quartiere sportivo è tornata a fare i conti con una forte puzza soprattutto la mattina e nella prima serata. “L’odore è forte e decisamente fastidioso – spiegano – non si riesce a tenere le finestre aperte e spesso stare in giardino con i bimbi è impossibile. Siamo molto preoccupati la situazione è tornata molto critica in pochi giorni temiamo ci aspetti un’altra estate come quella del 2022 malgrado quanto già fatto. Le segnalazioni, le attese e i rilievi sembra non sia servito nulla perchè siamo ancora nella stessa situazione”.

Il problema è noto e annoso. Basti pensare che le prime segnalazioni risalgono al 2018: “Da allora ad oggi la puzza si è sempre sentita, più o meno sopportabile, fino ad arrivare alla sommossa del 2022 quando ci fu quell’estate torrida in cui arrivammo ad raccogliere oltre 2 mila firme”.

La situazione è leggermente migliorata nei mesi successivi alla protesta e alla mobilitazione delle istituzioni “partita anche grazie all’attenzione del comune di Caronno Pertusella” ma “giornate con l’aria irrespirabile ci sono sempre state e nell’ultimo periodo sono aumentate sia l’intensità dell’odore sia le giornate in cui la situazione è invivibile.

Da qui la richiesta di un rapido intervento “da parte del Comune, di Arpa e Ats Insubria per affrontare il problema. Che davvero non si può ignorare”.

