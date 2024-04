Comasco

ROVELLO PORRO – Nuova segnaletica orizzontale con dissuasori di velocità in prossimità dell’attraversamento pedonale: questo l’intervento che si è concretizzato nei giorni scorso per incrementare la sicurezza in un punto di forte passaggio della viabilità cittadina di Rovello Porro, ovvero il sottopasso che dalla zona ferroviaria conduce verso il centro del paese, in via Dante.

Dunque, sulla pavimentazione stradale sono comparsi i dissuasori, bianchi e dunque ben visibili; ed anche la segnalatica per indicare il possibile passaggio dei pedoni; insomma una serie di accorgimenti per invitare e indurre gli automobilisti alla massima prudenza quando transitano da quelle parti.

