Cronaca

SARONNO – C’è chi avverte uno strattone o il “tocco” addosso o sulla borsa e chi invece realizza l’avvenuto “alleggerimento” sono quando arriva a casa o nel momento in cui gli serve il portafoglio. E’ tornato d’attualità nella stazione di piazza Cadorna il problema dei borseggi.

Nelle ultime settimane sono diversi i viaggiatori che sono stati alleggeriti di portafogli o cellulari sulle banchine, sulle scale mobili o nei sottopassi. Ad essere presi di mira zainetti e borse con tasche non perfettamente chiuse ma anche oggetti tenuti in tasche che finiscono per essere frugate e “svuotate”.

Qualcuno ha deciso di effettuare subito la denuncia a Saronno: “Me ne sono accorta subito e quindi ho deciso di avvisare i carabinieri sul posto. Sono stati molto disponibili e gentili. Mi hanno detto che sta succedendo piuttosto spesso. Purtroppo non ho saputo fornire elementi su chi mi ha preso di mira perchè proprio non l’ho visto”.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Già perchè l’unica cosa che resta da fare alle vittime è mettere allerta gli altri viaggiatori nella speranza di arginare il fenomeno: “Mi hanno rubato un piccolo portamonete arcobaleno che tengo i tasca per breve il caffè al bar – spiega una 43enne – non ho nemmeno sporto denuncia perchè c’erano meno di 5 euro ma devo dire che l’episodio mi ha tolto un po’ di serenità. Da quando è successo continuo a guardarmi intorno e a controllare di avere il telefono”.

Un’altra saronnese è stata alleggerita proprio del telefono tanto da lanciare un appello sui social. L’ondata di “borseggi” nello scalo di piazza Cadorna non è certo una novità in città. Una circostanza che fa pensare ad un ritorno del manolesta che già qualche mese fa (a febbraio) si era impossessato, principalmente sulle scale mobili, di diversi portafogli.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti