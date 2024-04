iltra2

TRADATE – Le scuole superiori della città tornano a sfidarsi sui campi dell’oratorio: questa volta non solo a calcio, ma anche a pallavolo e basket. La cerimonia di “lancio” dei tornei è in calendario domenica 7 aprile alle 15 all’oratorio San Luigi, che da lunedì 8 ospiterà nel pomeriggio le gare di cui saranno protagonisti gli alunni degli istituti tradatesi: dopo il successo della competizione di calcio a 7 disputata lo scorso anno, con la partecipazione di quattro scuole, la manifestazione sportiva, aperta a squadre miste di ragazzi e ragazze, viene dunque riproposta ed estesa al volley e alla pallacanestro. Lunedì 15 aprile sui campi di via Manzoni andranno in scena le finali, al termine delle quali si terranno le premiazioni. L’iniziativa ha l’obiettivo di creare «occasioni di incontro e aggregazione, attraverso gli sport di squadra, che hanno la forza di unire», come sottolinea l’organizzatore don Marco

Ciniselli.

I tornei saranno inseriti quest’anno nella “Welfare Week”, proposta dall’Ambito Distrettuale di Tradate, allo scopo di presentare i progetti sociali attivi sul territorio, e nel bando Vivai della Fondazione Comunitaria del Varesotto. Queste le scuole che hanno per ora confermato la loro partecipazione: per il calcio, il Cfp e gli istituti “Ludovico Geymonat”, vincitore dell’edizione dello scorso anno, “Don Milani”, “Curie” e “Montale”; per il basket, “Geymonat”, Cfp, “Don Milani” e “Curie”; per la pallavolo, “Geymonat”, Cfp e “Don Milani”.

(foto archivio)

