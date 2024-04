Sport

SAN MINIATO – Super vittoria a San Miniato per la Az Robur Saronno che va avanti nel secondo quarto e contiene la rimonta toscana con cuore e determinazione. Partita, quella del tardo pomeriggio domenicale, che comincia con le difese protagoniste a sporcare le percentuali, non a caso il primo quarto si chiude sul 16-14. Nella ripresa arriva lo scatto in avanti dei ragazzi di coach Renato Biffi, fino al +8 di fine parziale. Nel terzo periodo i padroni di casa provano nuovamente la rimonta e tornano anche a -1 ma grazie a qualche canestro importante di Negri e Quinti i saronnesi ristabiliscono un buon vantaggio per entrare nei minuti decisivi.

L’Etrusca si riporta ancora a -1 subito in apertura di quarto ma sbaglia più volte il tiro del sorpasso e Saronno riesce sempre a rispondere tenendosi a galla. Bellachioma riesce a firmare il 61-59 (primo vantaggio da inizio partita per i padroni di casa), ma risponde Beretta da tre e si arriva al finale sul filo del rasoio. Beretta segna ancora da tre, poi firma il vantaggio a 68-70 in entrata e 27” dalla fine e la chiude con i liberi a 68-72.

Vittoria fondamentale per il miglior piazzamento possibile ai playoff. Con questi due punti i biancoazzurri vendicano l’unica sconfitta del girone Gold patita all’andata proprio con San Miniato. Sabato prossimo la Robur Saronno ospita Empoli: vincendo lo scontro diretto, la squadra di Biffi sarà matematicamente al primo posto in classifica, in attesa dei playoff. Domattina l’articolo completo sul nostro sito.

(foto archivio)

07042024