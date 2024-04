Cronaca

SARONNO – Persone che dormono sui gradini delle scale che portano sui binari che vanno “scavalcate” perchè non si spostano nemmeno per far passare i viaggiatori, scambi e strette di mano tra chi sta seduto sulle panchine senza contare il continuo viavai dai boschi. Sono i problemi di degrado che aumentano di intensità di settimana in settimana a Saronno sud, il secondo scalo cittadino dove nell’ultima settimana si è aggiunto il problema del buio.

Non è la prima volta che il parcheggio della stazione resta senza illuminazione ma negli ultimi giorni la situazione è talmente peggiorata che al momento sono accese solo le luci del primo tratto di via Don Sturzo. “L’altro giorno ho avuto davvero paura – racconta una pendolare – erano le 22 era tutto buio al punto che ho dovuto farmi luce con il telefonino per arrivare all’auto e in stazione le solite presenze-zombie certo non rassicuranti. Sto davvero pensando di non venire più qui anche se si trova parcheggio”.

“L’altra mattina c’era un ragazzo che dormiva completamente disteso sui gradini – rimarca un giovane – eravamo una mezza dozzina di persone che dovevano raggiungere la banchina per prendere il treno. Qualcuno ha provato a chiamarlo per farlo spostare ma visto che non rispondeva abbiamo dovuto scavalcarlo. E’ stato davvero un brutto momento anche dal punto di vista umano”.

Malgrado gli ultimi controlli dei carabinieri e della polizia di stato, con il sostegno della polizia locale, continua lo spaccio tra la stazione e l’attigua area boschiva proprio la zona in cui qualche settimana fa è stato accoltellato un ragazzo: “La situazione sta degenerando c’è già stato un grave caso di violenza, una spaccata ai danni del bar cosa deve succedere per capire che serve un’attenzione per questo scalo. Siamo molto amareggiati anche per il problema del buio: ogni 2/3 mesi il parcheggio resta senza illuminazione e ci vogliono settimane e articoli sui giornali per riaccenderle: perchè non si interviene? Perchè non si cura questa stazione? Siamo viaggiatori di serie b?”

