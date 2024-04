iltra2

TRADATE – Iniziata lo scorso fine settimana, la Welfare week va avanti sino 14 aprile, promossa dall’Ambito territoriale di Tradate, in collaborazione con le realtà sociali del territorio che hanno avviato un processo di co-programmazione e co-progettazione del Piano di zona vigente, presentano i progetti sociali e le risorse che operano nella comunità locale del distretto di Tradate, distretto di cui fanno parte i Comuni di Tradate, Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Vedano Olona, Venegono Inferiore e Venegono Superiore.

Oltre 60 appuntamenti gratuiti per una settimana tutta dedicata alle risorse che il territorio del Tradatese mette in campo per rispondere ai bisogni sociali, ludico-ricreativi e di aggregazione dei suoi cittadini. La Welfare Week 2024, seconda edizione del progetto iniziato l’anno scorso, quest’anno si è accresciuta e propone una notevole lista di iniziative.

Dopo l’inaugurazione ufficiale che si è tenuta a Tradate sabato 6 aprile alle 9 a Villa Truffini con i sindaci della zona ed il consigliere regionale Emanuele Monti, hanno preso avvio numerosi eventi sparsi sul territorio del distretto. Maggiori informazioni e il calendario completo degli eventi dell’edizione 2024 è disponibile a questo LINK

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

(foto: il taglio del nastro della manifestazione)

08042024