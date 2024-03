Cronaca

SARONNO – Nella notte sono peggiorate le condizioni del 23enne che ieri sera alle 18 è stato accoltellato nei pressi della stazione di Saronno sud.

Il giovane soccorso sul posto dal personale di ambulanza ed automedica era stato portato in prima istanza all’ospedale di Saronno in codice giallo. Le sue condizioni nella notte sono però peggiorate, soprattutto per la ferita riportata al polmone. E’ stato trasferito all’ospedale Niguarda dove è stato operato immediatamente. Al momento è ricoverato in terapia e la prognosi è riservata.

Di quanto accaduto nell’area boschiva accanto allo scalo al momento non si sa nulla. Delle indagini si sono occupando i carabinieri della compagnia di Saronno accorsi sul posto dopo la chiamata di un viaggiatore che, in attesa del treno sul binario uno, ha visto il giovane uscire dall’area boschiva barcollante e con le mani insanguinate. Qualche elemento potrebbe arrivare dalle immagini della videosorveglianza della stazione ferroviaria.

