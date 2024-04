Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Orizzonte Comune in merito alla mozione di solidarietà al vicesindaco Dante Cattaneo affrontata ieri in consiglio comunale.

Durante il Consiglio Comunale di ieri sera a Ceriano Laghetto, il gruppo di maggioranza ha presentato una mozione di solidarietà al vicesindaco Cattaneo sul tema delle lettere anonime del fantomatico Pasquino Di Roma.

Orizzonte Comune ha votato contro la suddetta mozione, sottolineando la propria estraneità alle lettere e alla forma anonima e ribadendo come l’attività di critica nei confronti dell’Amministrazione sia sempre stata svolta alla luce del sole, tanto è vero che decine dei nostri simpatizzanti e attivisti sono stati querelati da esponenti di Lega e Giunta per il solo fatto di aver espresso dissenso. Alle vittime di questo sistema oppressivo va la nostra piena solidarietà.

Allo stesso tempo però, come unica forza di opposizione presente in Consiglio Comunale, rifiutiamo e rispediamo al mittente le accuse presentate tramite diversi canali dalla Lega e nella stessa mozione, in cui si trovano termini come “canaglie” e “associazione a delinquere di stampo politico” (o addirittura “mafioso”, come si è avuto l’ardire di dichiarare davanti all’assemblea).

Ci chiediamo piuttosto perchè non si entri mai nel merito delle tematiche, presenti nelle lettere, relative alle inefficienze di questa amministrazione, preferendo piuttosto inventare di sana pianta falsità strumentali. La campagna elettorale del resto ha sempre stimolato la fantasia di alcuni membri della Giunta, da sempre pronti a tutto pur di non dover affrontare sul campo le proprie mancanze come amministratori.