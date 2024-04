Città

SARONNO – Archi colorati che vaporizzando piccoli e grandi getti d’acqua creano uno spassoso tunnel ma, anche simpatici personaggi multicolori che lanciano e spruzzano acqua. Sono alcune delle proposte che compongono lo spray park allestito da Saronno Servizi Dilettantistica accanto alla vasca esterna che, da gennaio di quest’anno, viene usata, grazie ad un pallone pressostatico, anche durante la stagione invernale.

Si tratta di una proposta che arricchisce l’offerta “gioco” dell’impianto saronnese, pensata soprattutto per offrire un momento di svago ai più piccoli, declinato sia in chiave estiva sia in chiave invernale. Che si voglia rinfrescarsi in una giornata di sole o scaldarsi in un freddo pomeriggio invernale in piscina, precisamente nella vasca esterna coperta o scoperta a seconda della stagione, i piccoli potranno divertirsi e fare amicizia.

Lo spray park è stato predisposto durante la fase di realizzazione della copertura della vasca esterna ed è dotato di tutti i dispositivi per ridurre al minimo il consumo di acqua e per permettere ai più piccoli di giocare in tutta sicurezza. Una vera novità che non ha eguali per qualità e cura dei particolari nel circondario.

In occasione dell’apertura ufficiale della nuova area giochi con spruzzi e scivoli, nel fine settimana sarà disponibile un biglietto famiglia scontato che comprende l’ingresso all’area giochi per i bambini e il nuoto libero per gli adulti.

Un nuovo servizio che permette di aumentare gli spazi e le proposte per i bambini, una fascia di utenti a cui la piscina è da sempre molto attenta, soprattutto per offrire proposte sempre nuove e su misura.

Soddisfazione per l’investimento e il risultato è espressa anche da Cesare Fusi, amministratore unico della Saronno Servizi Dilettantistica.

