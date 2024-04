Città

SARONNO – La pioggia e il traffico praticamente paralizzato non hanno fermato i fedeli che dalle province di Monza, Milano, Varese, Como e in alcuni casi dalla Svizzera hanno voluto celebrare la fine del Ramadan al centro islamico di Saronno.

I responsabili della struttura hanno fatto davvero il possibile per gestire l’afflusso organizzando due momenti di preghiera, alle 7,30 3 alle 8,30, ma le presenze sono state tantissime. Dalle 7 ain via Grieg si sono radunate dalle famiglie ai gruppi di giovani pronte a scambiarsi gli auguri e a fare foto ricordo incuranti della pioggia e della grande confusione. La tettoia all’esterno del centro ha fonito un riparo mentre gli scaffali per contenere le scarpe sono presto stati pieni. Uomini e donne si sono divisi negli spazi per la preghiera dove malgrado il grande caos fuori si sono raccolti tutti in silenzio conquistati dalle parole dell’imam Najib al Bared.

Proprio l’imam con i sermoni intensi e le sue proposte come la crociata contro il fumo e quella per il rispetto degli orari è amatissimo dai fedeli saronnesi e non solo tanto che sono in molti a scegliere il centro di via Grieg proprio per i suoi interventi profondi ma anche accessibili con un profondo legame all’attualità e alla quotidianeità.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata