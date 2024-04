Città

SARONNO – Auto in panne nel controviale: bloccato viale Lombardia.

Rallentamenti sulla linea del Passante S1 Lodi-Saronno a causa di un viaggiatore urtato dal treno. Areu, l’agenzia che a livello regionale si occupa dei soccorsi sanitari, spiega di aver soccorso con elisoccorso, automedica e ambulanza un 60enne sui binari della ferroviaria.

Una buca è comparsa nella trafficata via Bergamo, nei pressi della intersezione con piazza Borella: forse provocata dal recente maltempo, costituisce un pericolo soprattutto per motociclisti e ciclisti, da quelle parti passano in molti anche sulle due ruote.

In occasione della Giornata mondiale dell’autismo, un’iniziativa intitolata “Stile libero per noi”. L’appuntamento, organizzato con la collaborazione di Saronno Servizi e Rari Nantes, avrà luogo alla piscina comunale dalle 15 alle 18 di domenica 7 aprile.

03042024