TRADATE – Sono cinque i bivacchi degli spacciatori negli ultimi giorni smantellati dai carabinieri durante i loro controlli nel Parco Pineta, l’area naturalistica che si estende fra Tradate e vicino comasco e dove spesso si appostano gli spacciatori. In questo caso non è stato trovano nessuno ma i segni della presenza dei pusher: capi di vestiario ma pure materiale per il confenzionamento delle dosi, all’interno degli improvvisati capanni predisposti come luoghi di attesa di clienti, e che sono stati tutti smantellati.

Fra le zone controllare anche quella dove domenica pomeriggio una prostituta nigeriana è stata ferita con un colpo di arma da fuoco, perchè non voleva “liberare” la piazzola, a bordo della periferia via per Appiano Gentile di Tradate, dove si volevano appostare anche gli spacciatori; ci sarebbe stata una lite e uno degli spacciatori avrebbe sparato.

In zona i controlli delle forze dell’ordine sono già stati ripetuti più volte, negli ultimi tempi.

10042024