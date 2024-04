Calcio

UBOLDO – Partita di totale equilibrio e con poche emozioni quella disputata tra i padroni di casa Pro Juventute e l’Union Oratori Castellanza nel centro sportivo parrocchiale di Uboldo in occasione della 28° giornata di campionato del girone Z della seconda categoria di Varese.

Durante l’intero match le difese delle due squadre riescono a neutralizzare i rispettivi reparti offensivi facendo così concludere la partita con il risultato di 0-0. La Pro Juventute rimedia, dunque, il terzo pareggio per 0-0 delle ultime quattro partite lasciando così sul campo altri due punti che tengono ancora viva la lotta alla zona play-off a due giornata dalla conclusione del campionato dal momento in cui l’Oratorio Lainate Ragazzi resta, nonostante la sconfitta odierna per 1-0 con la capolista Marnate Gorla Calcio, ad una sola lunghezza di distanza dalla squadra di Uboldo e a pari merito con i “cugini” della Lainatese con cui si contende il quinto posto del girone.