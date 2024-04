Calcio

BESOZZO – Dopo la sconfitta di misura nel recupero dello scorso mercoledì con la Sestese, la Caronnese è scesa in campo nel pomeriggio di oggi 14 aprile nel centro sportivo comunale di Besozzo ospite del Verbano Calcio per disputare la 30° giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Dopo numerose azioni frenetiche da entrambe le parti, il Verbano riesce a sbloccare il risultato con Cacheiro che, precisamente al 19′ del primo tempo, sforna una bella conclusione da calcio di punizione che beffa il portiere rossoblu Paloschi. Dopo una timida reazione della Caronnese manovrata da Napoli e Zoppi, i padroni di casa raddoppiano il vantaggio nuovamente con Cacheiro che si libera in area e realizza la doppietta personale. Sul finale del primo tempo ci prova Corno ma è attenta la difesa avversaria a deviare in corner chiudendo il primo tempo con il parziale di 2-0.

Nel secondo tempo la squadra di Caronno Pertusella ci prova numerose volte ad accorciare il vantaggio avversario riuscendoci in modo concreto al 13′ della ripresa, minuto nel quale Corno gonfia la rete e firma il 2-1. Nonostante i diversi tentativi pur di portare a casa almeno un punto, la Caronnese è costretta ad arrendersi alla sconfitta.

La sconfitta odierna complica l’obbiettivo zona play-off in casa Caronnese vista la distanza di sette punti dalla Solbiatese. Risultato, invece, ottimo per il Verbano Calcio che conquista tre punti fondamentali con i quali può uscire momentaneamente dalla zona di retrocessione per entrare nella zona play-out vista la sconfitta odierna del Meda per 1-0 contro la capolista Oltrepò.

VERBANO CALCIO – CARONNESE 2-1

VERBANO CALCIO: Gargarella, Segantini, Vicini (39’ st Trozzo), Di Bartolo, Sberna, Rovedatti, Pedrazzini (21’ st Hamidi), Cuoghi, Vara (35’ st Federico), Di Marco (27’ st Di Nardo), Cacheiro (37’ st Ferrari). A disposizione: Ragone, Vaccarin, Di Mango, Arcangeloni. All. Celestini.

CARONNESE: Paloschi, Ngounga Opat (30’ st Birolini), Napoli (1’ st Zibert), Galletti (1’ st Santagostino), Puka, Brignoli, Cerreto (1’ st Mathieu), Morlandi, Migliavacca, Corno, Zoppi (1’ st Dilernia). A disposizione: Quintiero, Reina, Bonsi, Brugnone. All. Gatti.

(foto da archivio)