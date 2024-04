iltra2

TRADATE – Incidente stradale ieri mattina in via Fabio Filzi a Tradate dove si è verificato lo scontro fra una automobile ed una motocicletta. Il fatto si è verificato alle 8.30 e due persone hanno avuto bisogno di cure mediche: i personale dell’ambulanza della Croce rossa tradatese subito accorsa sul posto ha prestato le prime cure ad un ragazzo di 22 anni e ad una donna di 38 anni; i pazienti non sono apparsi in pericolo e sono stati poi trasportati all’ospedale di Tradate per essere medicati e per gli accertamenti del caso.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: precedente intervento dei mezzi di soccorso per un incidente stradale nella zona)

14042024