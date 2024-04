Cronaca

SARONNO – E’ ancora tutta da ricostruire la dinamica del furto messo a segno nella notte tra venerdì e sabato ai danni di un’azienda che produce utensili in via San Solutore.

E’ stata una nottata movimentata nella zona sud della città con un allarme scattato intorno all’1,30 in un’azienda limitrofa e quella derubata entrato in funzione alle 4. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha costretto i malviventi, sicuramente ad agire sono state più persone, a lasciare parte del bottino radunato negli uffici ma secondo i primi accertamenti sono comunque riusciti ad impossessarsi di utensili e materiali per un valore superiore ai 150 mila euro.

Intorno alle 4 i ladri sono entrati in azione forzando una finestra. Hanno passato al setaccio uffici e magazzini impossessandosi di utensili e macchinari per un valore di oltre 150 mila euro. Non sono riusciti a caricare sui mezzi della fuga tutto quanto avevano intenzione di rubare. In un ufficio sono rimasti altri articoli, sempre per la valore di diverse decine di migliaia di euro, che evidentemente volevano intenzione di rubare ma l’arrivo delle pattuglie li ha costretti a desistere.

E’ possibile che fossero aiutati da un palo che ha permesso loro di fuggire prima dell’arrivo sul posto dei carabinieri. I militari hanno avviato le indagini partendo dalla conta dei danni dell’azienda e dall’elenco del materiale sottratto. Saranno recuperate anche le immagini della videosorveglianza.

Da chiarire anche il legame, se c’è, con l’allarme scattato intorno all’1,30 del mattino in un’azienda limitrofa a quella colpita. E’ stato realizzato un sopralluogo ma non sono risultati segni di effrazione, danni o furti.

