SARONNO – Secondo incidente, in meno di 12 ore, all’intersezione tra via San Giuseppe e via Volonterio.

Intorno alle 16,20 si è verificato l’impatto tra una Colt e una Audi A4. Le due conducenti sono state soccorse dall’ambulanza della Croce Rossa di Saronno accorsa sul posto. Ad essere portata all’ospedale cittadino una 48enne in codice giallo. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento cittadino per mettere in sicurezza le vetture.

La dinamica sarà ricostruita dalla polizia locale ma una vettura, la Colt è stata colpita sulla parte laterale sinistra ed è finita sull’aiuola spartitraffico. Danni nella parte anteriore per l’Audi.

Come detto solo stamattina, lunedì 15 aprile alle 6, si è verificato un incidente tra due auto che ha fatto finire all’ospedale di Saronno i due conducenti un 50enne ed un 52enne.

Da ieri, per un guasto alla lanterna semaforica rossa, il semaforo all’intersezione è lampeggiante.

