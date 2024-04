Altre news

TRADATE – Grandissimo successo per il “Golden gala“, evento organizzato in occasione della seconda edizione della Welfare Week, il progetto svoltosi dal 6 al 14 aprile con il quale l’ambito territoriale di Tradate, in collaborazione con le realtà sociali del territorio, ha presentato i progetti sociali e le risorse che operano nella comunità locale del distretto di Tradate.

Il gala, considerato ormai il fiore all’occhiello della Welfare Week, è stato ospitato venerdì 12 aprile nella splendida cornice di Villa Truffini a Tradate e ha visto la partecipazione di numerosissime autorità locali e nazionali. Durante l’elegante e raffinata serata il sindaco di Tradate, Giuseppe Bascialla, ha letto ai presenti i saluti istituzionali inviati dal presidente del Senato Ignazio La Russa: “Impegni istituzionali non mi hanno consentito di accogliere il gradito evento ad essere con voi oggi, ma desidero esprimere al presidente Giuseppe Bascialla, ai sindaci e a tutte le associazioni coinvolte nel progetto il mio forte apprezzamento per l’entusiasmo e l’impegno dedicato a questa importante iniziativa di promozione e valorizzazione delle tante iniziative e risorse sociali attive nella comunità e nel territorio del distretto di Tradate“.

Oltre ai saluti del presidente La Russa, sono stati letti anche quelli provenienti dal presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana: “L’attenzione e l’interesse con cui questa seconda edizione è stata seguita testimoniano, ancora una volta, l’importanza di iniziative come la vostra, di informazione e sensibilizzazione sui numerosi progetti messi in campo, anche dalle amministrazioni locali e dalle associazioni del Terzo Settore, per rispondere alle istanze della cittadinanza”.

Nel corso del gala sono state premiate le pasticcerie degli otto Comuni partecipanti alla gustosa competizione “Dolce più ambito“: a conquistare il primo posto è stato il dolce della cooperativa sociale San Carlo (Tradate) di Maurizio Martegani, seguito dal secondo posto guadagnato dalla pasticceria D&B77 (Vengono Superiore) di Cinzia Biasolo. Infine la medaglia di bronzo è stata consegnata alla torta realizzata dall’Angolo del pane (Castiglione Olona) di Chiara e Francesca Pavin, mentre una menzione speciale, fuori gara, è stata ricevuta dal semifreddo bavarese al miele di tiglio e gel ai mirtilli ideato dalla pasticceria Sem@Fem (Tradate), premiato in quanto dolce più “instagrammabile“. A consegnare i premi sono stati proprio i giovanissimi aspiranti cuochi del centro di formazione professionale di Varese insieme a Lucia Riboldi di “Rete Giunca” (dieci aziende del territorio che hanno scelto di unirsi per condividere attività di welfare aziendale).

Durante la serata è stato di gran lunga apprezzato dai presenti anche il commovente momento dedicato alla lettura di alcuni brani tratti da “Nati dalle stelle’, opera scritta e interpretata da Michela Prando.

Un’interessante novità di quest’anno è il canale YouTube, appena inaugurato, dedicato alla Welfare Week: qui è infatti possibile accedere e vedere i video dei principali appuntamenti che hanno segnato al seconda edizione di questo significativo progetto.

