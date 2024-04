Altre news

UBOLDO – Riceviamo e pubblichiamo la nota relativa ai candidati Lega di Uboldo.

“Laura Radrizzani, Matteo Croci, Antonio Garbo ed Enrico Giussani. Ecco i nomi dei magnifici 4 che la Lega ha presentato nella conferenza stampa tenutasi ad Uboldo come suoi candidati per le prossime comunali 2024 all’interno del gruppo di centro destra. Laura Radrizzani attualmente ricopre la carica di vice sindaco ed assessore ai servizi sociali, istruzione e cultura, Matteo Croci è assessore alla sicurezza, antonio garbo e enrico giussani sono presenti ed attivi nel mondo uboldese del volontariato sia sportivo che nella Pro Loco e nelle Acli. Il gruppo Lega quindi annovera tra le sue fila degli assessori con provata esperienza che hanno coadiuvato il sindaco Clerici dedicando un impegno quotidiano e costante per Uboldo, naturalmente non possiamo non citare anche il silenzioso e costante lavoro di Garbo e Giussani nel pianeta del volontariato.

Un quartetto di persone preparate che negli anni hanno dimostrato il loro amore per Uboldo attraverso l’impegno a favore della comunità. Come delegata del segretario provinciale Cassani, ho seguito con l’amico Emilio Bassini, tutto il percorso iniziato mesi fa che ci ha portati alla presentazione di sabato. Abbiamo, come Lega, da subito appoggiato il sindaco Clerici che riteniamo abbia fatto un ottimo lavoro traghettano Uboldo fuori da un periodo difficile come la pandemia, per arrivare poi agli eventi atmosferici della scorsa estate che hanno sconvolto molti paesi del basso Varesotto compreso Uboldo. Riteniamo che in 5 anni sia difficile risolvere tutti i problemi di un Comune, in quanto sia le poche risorse a bilancio, che eventi come quelli citati, possono determinare modifiche o rallentamenti che incidono sul programma. Però nonostante questo i molti interventi e le importanti opere messe in campo dall’amministrazione Clerici sono prova della capacità e competenza degli amministratori in carica. Per questo, per dare continuità ad un gruppo che ha ottimamente operato e che vuole proseguire nel suo programma elettorale con nuovi spunti progettuali estremamente importanti, come Lega rinnoviamo la nostra fiducia a tutta l’amministrazione sottolineando l’unità del centro destra uboldese. Il contributo del gruppo Lega all’intero programma del centro destra è dedicato alla persona, ai bisogni dell’individuo a 360 gradi. Tutto ciò si sostanzia in una attenzione per il pianeta donna con la creazione per esempio di una consulta rosa ed in altri progetti tutti mirati alla salute, alla sicurezza, al benessere, garantendo una presenza al fianco delle famiglie e dei singoli. Riteniamo si possa fare tanto e per questo chiediamo agli uboldesi la loro fiducia.

PierAngela Vanzulli delegata dal provinciale Lega Salvini Premier per le trattative e gli accordi elettorali ad Uboldo”

(foto dei candidati)

