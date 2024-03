Altre news

CARONNO PERTUSELLA – Il palazzetto dello sport di Caronno sta finalmente tornando al suo stato originale grazie ai lavori di ristrutturazione, iniziati ormai mesi fa.

Il problema principale del palazzetto è sempre stata la copertura, che per anni ha suscitato svariate polemiche, mosse soprattutto dalle associazioni che utilizzano la struttura. Esse infatti si sono spesso trovate a dover svolgere gli allenamenti con i secchi in mezzo al campo o, addirittura, a cambiare sede per l’inagibilità della struttura nei forti giorni di pioggia. Oltre al rifacimento della copertura del tetto e dell’area soprastante gli spogliatoi, primi ad allagarsi durante il maltempo, erano state previste altre migliorie, dal punto di vista energetico e dell’isolamento termico.

Recentemente sono stati completati i lavori sugli spogliatoi della struttura, di cui il presidente del consiglio comunale Fulvio Zullo ha condiviso su Facebook le immagini. “A causa delle infiltrazioni d’acqua, spogliatoi e servizi del palazzetto dello sport erano inagibili – così scrive sul social Zullo – con gli interventi di riqualificazione stanno tornando allo stato primario”.

(foto dal profilo Facebook di Fulvio Zullo)

