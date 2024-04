Città

SARONNO – “Nel cuore della città, tra via Volonterio e via San Giuseppe, si sono registrati ieri due incidenti stradali. Ma ciò che desta maggiore preoccupazione non è tanto l’incidente stesso, quanto piuttosto il contesto che lo ha reso possibile. Un contesto fatto di segnalazioni ignorate, di segnali di pericolo trascurati e di una mancanza di tempestività nell’intervento amministrativo”.

Inizia così l’intervento del consigliere comunale Claudio Sala che fa il punto sulla sicurezza stradale dopo il doppio incidente avvenuto lunedì 15 aprile tra via Volonterio e via San Giuseppe.

“Gli ultimi incidenti che hanno causato feriti e danni materiali, erano purtroppo prevedibile. Gli impianti semaforici non funzionavano da tempo, eppure nessun intervento è stato messo in atto per ripristinarli. Si è preferito attendere che accadesse qualcosa di grave prima di agire, dimostrando una totale mancanza di proattività e di senso del dovere da parte dell’amministrazione.

La sicurezza stradale dovrebbe essere una priorità assoluta per qualsiasi amministrazione che si rispetti. Invece, quanto accaduto dimostra chiaramente che questo non è stato il caso. La mancanza di intervento tempestivo ha messo a rischio la vita dei cittadini, mostrando una totale indifferenza da parte di chi dovrebbe essere al servizio della comunità.

Ora che gli incidenti sono avvenuti, ci si aspetta che l’amministrazione si attivi prontamente per ripristinare il funzionamento degli impianti semaforici e prendere misure concrete per migliorare la sicurezza di quest’area. Tuttavia, resta l’amara considerazione che si tratta di una chiusura della stalla dopo che i buoi sono scappati.

Auguriamo una pronta guarigione ai feriti e invitiamo l’amministrazione a prendere sul serio le segnalazioni dei cittadini, agendo con tempestività e responsabilità per prevenire eventi simili in futuro.

La sicurezza dei cittadini non può essere ignorata o posta in secondo piano. È tempo che l’amministrazione comunale si dia una svegliata e agisca concretamente in materia di sicurezza su tutti i fronti”.

