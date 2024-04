Cronaca

ROVELLO PORRO – Ancora un raid contro i garage: è successo alle porte di Saronno, in alcuni condomini della confinante Rovello Porro. L’altra notte attorno alle 4.30 sono stait presi di mira alcuni box in via Rossi, stesso copione in via Donizetti, mentre recentemente ne erano stati presi di mira anche in via Rossini ed in via Pagani.

Sempre il solito copione, già visto molte volte nella zona ed anche proprio a Saronno: ben attenti a non farsi sentire o notare, i malviventi fanno l’effrazione alle porte dei garage e prendono quello che reputano di interesse, come materiale per il fai da te e biciclette.

Sono ora in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, si è alla ricerca di eventuali testimoni ovvero di qualcuno che possa avere visto persone sospette.

16042024