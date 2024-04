Comasco

ROVELLASCA – Oltre 55 mila profumi con i marchi Guerlain, Gucci, YSL, Chanel, Dior, Creed e Cartier tutti contraffatti sono stati sequestrati dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Milano, nell’ambito di una complessa operazione di polizia giudiziaria.

L’attività illecita, che aveva ricadute anche a Rovellasca, Seregno ed Argellato, è stata ricostruita dai finanzieri del Gruppo Sesto San Giovanni attraverso il monitoraggio di annunci pubblicati sul web con cui veniva commercializzati profumi di noti marchi, nazionali ed esteri, di dubbia autenticità e ad un prezzo eccessivamente economico rispetto al reale valore di mercato.

Sono stati presto identificati due opifici utilizzati per l’assemblaggio e lo stoccaggio della merce contraffatta, con il sequestro di circa 55.000 profumi riportanti le griffe di affermati marchi (Guerlain, Gucci, YSL, Chanel, Dior, Creed, Cartier, etc..) e di 79.000 articoli (tappi, etichette e packaging, anch’essi riportanti marchi contraffatti) utilizzati per il confezionamento dei profumi. I tre soggetti responsabili sono stati denunciati per i reati di contraffazione, vendita di prodotti falsificati e ricettazione e nei loro confronti è stato eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di oltre 13 mila euro in contanti.

I prodotti sequestrati avrebbero generato profitti illeciti per oltre mezzo milione di euro.

(foto archivio)

