Lazzate

LAZZATE – “Alfa Romeo cambia nome al suo modello: non più “Milano” ma “Junior”, a causa delle polemiche del Ministro Urso. Per me grave errore“. A parlare su questa vicenda di cui si parla molto in questi giorni sui media, è il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, grande appassionato di motorismo.

Prosegue Monti: “Bastava conoscere un po’ la storia delle auto, per evitare questa polemica e il danno causato al nostro capoluogo Lombardo. Dalla Ford Cortina alla Opel Monza, dalla Ford Capri alla Gran Torino. Che una città italiana dia un nome a una vettura è motivo di lustro e fama mondiale, a prescindere da dove venga prodotta”.

(foto: il sindaco di Lazzate, Andrea Monti)

17042024